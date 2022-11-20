Полубарный стул Nepal PB, синий велюр/ черный каркас

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Полубарный стул Nepal PB, синий велюр/ черный каркас

5
7 200 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Полубарный стул Nepal PB, серый велюр/ черный каркас
Полубарный стул Nepal PB, серый велюр/ черный каркас
Следующий Полубарный стул Nyx, желтый/ серый
Полубарный стул Nyx, желтый/ серый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 6,5

Объем: 0,15

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсиний
  • Высота990 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина410 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Стул Кроссбэк, черно-красная патинаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 29013
4 890 ₽Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Стул Кроссбэк, береза/ белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, береза/ белый

Другие товары из раздела

Полубарный стул Nyx, розовый/ брусничныйНастоящее фото товара Полубарный стул Nyx, розовый/ брусничный, произведённого компанией ChiedoCover
12 300
Оптовая цена
9

Полубарный стул Nyx, розовый/ брусничный

В наличии 100 шт.
Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленыйНастоящее фото товара Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 300
Оптовая цена
6

Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленый

В наличии 98 шт.
Полубарный стул Nyx, светло-серый/ серыйНастоящее фото товара Полубарный стул Nyx, светло-серый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 300
Оптовая цена
9

Полубарный стул Nyx, светло-серый/ серый

В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Барный стул Невада винтажный моккоНастоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 450
Оптовая цена
5

Барный стул Невада винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Цезарь-бНастоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450
Оптовая цена
10

Стул Цезарь-б