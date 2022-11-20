Полубарный стул Nepal PB, винный велюр/ черный каркас

13 оценок

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Полубарный стул Nepal PB, винный велюр/ черный каркас

4.4
7 200 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 6,5

Объем: 0,15

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Основные характеристики

  • Цветкрасный
  • Высота990 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина410 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

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