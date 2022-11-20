Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 6,5
Объем: 0,15
Стул Кантри
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк белый/ красный
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Полубарный стул Nepal PB, зеленый велюр/ черный каркас
Полубарный стул Nepal PB, розовый велюр/ черный каркас
Полубарный стул Nepal PB, серый велюр/ черный каркас
Стул-кресло Венское с подушкой
Барный стул Невада винтажный мокко
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Цезарь-б