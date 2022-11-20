Полубарный стул Nepal PB, зеленый велюр/ черный каркас

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Полубарный стул Nepal PB, зеленый велюр/ черный каркас

4.7
7 200 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Полубарный стул Nepal PB, графит велюр/ черный каркас
Полубарный стул Nepal PB, графит велюр/ черный каркас
Следующий Полубарный стул Nepal PB, розовый велюр/ черный каркас
Полубарный стул Nepal PB, розовый велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 6,5

Объем: 0,15

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветзеленый
  • Высота990 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина410 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

С этим товаром покупают

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Стул Piemonte, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
14

Стул Piemonte

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99034
5 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Кресло пластиковое Cross XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Cross XL, бежевый

Стул Кроссбэк, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк, береза/ темный орех

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротангаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга

Другие товары из раздела

Полубарный стул Nepal PB, серый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Полубарный стул Nepal PB, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 200
Оптовая цена
7

Полубарный стул Nepal PB, серый велюр/ черный каркас

Полубарный стул Nepal PB, синий велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Полубарный стул Nepal PB, синий велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 200
Оптовая цена
13

Полубарный стул Nepal PB, синий велюр/ черный каркас

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Барный стул Невада винтажный моккоНастоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 450
Оптовая цена
5

Барный стул Невада винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Цезарь-бНастоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450
Оптовая цена
10

Стул Цезарь-б