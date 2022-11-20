Полубарный стул Нирвана, светло- бежевый велюр/ черный каркас

8 оценок

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Полубарный стул Нирвана, светло- бежевый велюр/ черный каркас

4.8
7 550 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7.7

Объем: 0,1

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Высота960 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

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