Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленый

6 оценок

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Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленый

4.2
12 300 ₽
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Полубарный стул Nyx, розовый/ брусничный
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Полубарный стул Nyx, светло-серый/ серый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7

Объем: 0,154

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Основные характеристики

  • Цветсерый, зеленый
  • Высота960 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл

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