Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленый
12 300 ₽
Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 7
Объем: 0,154
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