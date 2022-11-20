Полубарный стул Nyx, желтый/ серый

9 оценок

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Полубарный стул Nyx, желтый/ серый

4.8
12 300 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7

Объем: 0,154

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Основные характеристики

  • Цветжелтый, серый
  • Высота960 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл

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