Характеристики товара
Описание
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина440 мм
- Длина500 мм
- Глубина500 мм
- Цветбежевый
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Полубарный стул Поль, коричневый
Полубарный стул Поль, латте
Полубарный стул Поль, серый
Полубарный стул Поль, синий
Полубарный стул Роден, серый
Полубарный стул Роден, Лайм
Полубарный стул Роден, Синий
Полубарный стул хофман, серый
Стул CARROT, молочный шоколад
Стул CHIC-Q, латте
Стул CHIC-Q, светло-серый
Стул CHIC-Q, синий
Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый
Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул Кроссбэк, береза/ груша