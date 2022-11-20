Товар в корзине. Перейти

Полубарный стул Поль, латте

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полубарный стул Поль, коричневый
Полубарный стул Поль, коричневый
Следующий Полубарный стул Поль, серый
Полубарный стул Поль, коричневый

Характеристики товара

Описание

Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Ширина440 мм
  • Длина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Цветсерый

Похожие товары

Настоящее фото товара Полубарный стул Поль, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
11

Полубарный стул Поль, серый

Настоящее фото товара Полубарный стул Поль, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
12

Полубарный стул Поль, синий

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Полубарный стул Роден, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 600
Оптовая цена
12

Полубарный стул Роден, серый

В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Полубарный стул Роден, Лайм, произведённого компанией ChiedoCover
8 600
Оптовая цена
6

Полубарный стул Роден, Лайм

В наличии 82 шт.
Настоящее фото товара Полубарный стул Роден, Синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 600
Оптовая цена
15

Полубарный стул Роден, Синий

В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Полубарный стул хофман, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 200
Оптовая цена
10

Полубарный стул хофман, серый

Стул CARROT, молочный шоколадНастоящее фото товара Стул CARROT, молочный шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
12 750
Оптовая цена
11

Стул CARROT, молочный шоколад

В наличии 68 шт.
Настоящее фото товара Стул CHIC-Q, латте, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
5

Стул CHIC-Q, латте

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул CHIC-Q, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
10

Стул CHIC-Q, светло-серый

В наличии 120 шт.
Стул CHIC-Q, синийНастоящее фото товара Стул CHIC-Q, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
12

Стул CHIC-Q, синий

В наличии 92 шт.

Другие товары из раздела

Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
8

Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый

В наличии 336 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
8

Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый

В наличии 380 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
5

Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножки

В наличии 326 шт.
Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
12

Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножки

В наличии 336 шт.
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

С этим товаром покупают

Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
12

Стул Кантри

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
11

Стул Кроссбэк флаг

Стул пластиковый Cross, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Cross, темно-серый

Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Стул Кроссбэк, береза/ белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, береза/ белый

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7907
7 290 ₽
7

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой