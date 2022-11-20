Характеристики товара
Описание
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина440 мм
- Длина500 мм
- Глубина500 мм
- Цветсерый
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Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
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