Полубарный стул Роден Premier, Серый велюр

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветсерый, черный

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