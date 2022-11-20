Полубарный стул Роден Premier, Синий велюр

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Полубарный стул Роден Premier, Серо-коричневый велюр

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветсиний, черный

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