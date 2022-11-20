Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина570 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияРоссия
- Цветсиний, черный
Полубарный стул Хофман изумрудный велюр/ черный каркас
Стул полубарный Саймон велюр тёмно-зелёный
Полубарный стул Хофман капучино велюр/ черный каркас
Полубарный стул Хофман светло-коричневый велюр/ черный каркас
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк, корица
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой