Товар в корзине. Перейти

Полубарный стул Роден, Синий

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полубарный стул Роден, Лайм
Полубарный стул Роден, Лайм
Следующий Полубарный стул хофман, серый
Полубарный стул Роден, Лайм

Характеристики товара

Описание

Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина570 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Цветсиний

Похожие товары

Настоящее фото товара Полубарный стул хофман, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 200
Оптовая цена
10

Полубарный стул хофман, серый

Стул CARROT, молочный шоколадНастоящее фото товара Стул CARROT, молочный шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
12 750
Оптовая цена
11

Стул CARROT, молочный шоколад

В наличии 68 шт.
Настоящее фото товара Стул CHIC-Q, латте, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
5

Стул CHIC-Q, латте

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул CHIC-Q, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
10

Стул CHIC-Q, светло-серый

В наличии 120 шт.
Стул CHIC-Q, синийНастоящее фото товара Стул CHIC-Q, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
12

Стул CHIC-Q, синий

В наличии 92 шт.
Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
8

Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый

В наличии 336 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
8

Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый

В наличии 380 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
5

Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножки

В наличии 326 шт.
Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
12

Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножки

В наличии 336 шт.
Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
7

Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, белые ножки

В наличии 116 шт.

Другие товары из раздела

Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, черные ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
11

Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, черные ножки

В наличии 364 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серо-черничныйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-черничный, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
5

Стул CHILLI SQUARE, серо-черничный

В наличии 196 шт.
Стул CHILLI SQUARE, темно-серыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
11

Стул CHILLI SQUARE, темно-серый

В наличии 304 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серый джинсовыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серый джинсовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
8

Стул CHILLI SQUARE, серый джинсовый

В наличии 178 шт.
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
14

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Кресло пластиковое Cross XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Cross XL, черный

Стул пластиковый Cross, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Cross, черный