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Полубарный стул Royce

12 оценок

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Полубарный стул Ronni

Характеристики товара

Описание

В упаковке 4 шт
Вес 7,95 кг
Объем 0,044

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый, черный, бежевый
  • Страна изготовленияКитай

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