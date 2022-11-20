Фотография Полубарный стул Solar, салатовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Полубарный стул Solar, салатовый

4.2
Оптовая цена
от 5 890 ₽
При покупке от 5 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Полубарный стул Solar, салатовый
Полубарный стул Solar, салатовый
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Полубарный стул Solar, салатовый

4.2
5890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Максимальная нагрузка170
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость14143535Джинсовый синийДжинсовый синий0909221/08 мальборо221/08 мальбороLilacLilacMontana 273Montana 273WhiteWhiteCreamCream84846666660404ecruecruchocolatechocolate14148841412626100100
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