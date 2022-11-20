Элегантный полубарный стул "Версаль" имеет классическую отделку: резные детали, украшенные многочисленными декорами. Характерная для классицизма форма навевает ассоциации с роскошными интерьерами дворцов.
Обивка: ткань
Ширина: 600 мм
Глубина: 620 мм
Высота: 1020 мм
Стул Сиена голубой, белый каркас
Стул Сиена розовый, белый каркас
Стул Сиена белый, белый каркас
Стул Сиена голубой, стальной каркас
Стул Сиена розовый, стальной каркас
Стул Сиена белый, стальной каркас
Стул Сиена голубой, черный каркас
Стул Сиена розовый, черный каркас
Стул Сиена белый, черный каркас
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