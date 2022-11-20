Полубарный стул Версаль

10 оценок

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Полубарный стул Версаль

4.3
21 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Элегантный полубарный стул "Версаль" имеет классическую отделку: резные детали, украшенные многочисленными декорами. Характерная для классицизма форма навевает ассоциации с роскошными интерьерами дворцов.

Обивка: ткань
Ширина: 600 мм
Глубина: 620 мм
Высота: 1020 мм


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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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