Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 7.2
Объем: 0,14
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга
Полубарный стул Нирвана, бежевый велюр/ черный каркас
Полубарный стул Нирвана, светло- бежевый велюр/ черный каркас
Полубарный стул Хофман, светло-бежевый велюр/ черный каркас
Стул-кресло Венское с подушкой
Барный стул Невада винтажный мокко
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Цезарь-б