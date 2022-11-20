Полубарный стул Wendy, розовый

7 оценок

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Полубарный стул Wendy, розовый

4.6
8 000 ₽
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Предыдущий товар в категории Полубарный стул Wendy, бежевый
Полубарный стул Wendy, бежевый
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Полубарный стул Wendy, зеленый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7.2

Объем: 0,14

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Основные характеристики

  • Цветрозовый
  • Высота920 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина470 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл

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