Полубарный стул Wendy, зеленый

13 оценок

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Полубарный стул Wendy, зеленый

4.8
8 000 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7.2

Объем: 0,14

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Основные характеристики

  • Цветзеленый
  • Высота920 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина470 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл

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