Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина480 мм
- Длина560 мм
- Глубина560 мм
- Цветсерый
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Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.
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