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Полубарный стул YAM, светло-серый

9 оценок

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Полубарный стул YAM, бежевый
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Полубарный стул YAM, бежевый

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром.

Ножки стула - металл черного цвета.

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Цветсерый

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