Полукресло "Франко" с удобными подлокотниками и резной спинкой станет чудесным дополнением интерьера в классическом стиле.
Материал: дерево
Ширина: 600 мм
Глубина: 620 мм
Высота: 970мм
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
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Подвесной светильник Стэрия композиция
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