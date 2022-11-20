Полукресло Франко

11 оценок

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Полукресло Франко

5
12 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Полукресло "Франко" с удобными подлокотниками и резной спинкой станет чудесным дополнением интерьера в классическом стиле.

Материал: дерево

Ширина: 600 мм
Глубина: 620 мм
Высота: 970мм


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