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Полукресло-качалка Rocking & Ottoman

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Стул Kalu

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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