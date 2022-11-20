Товар в корзине. Перейти
Полукресло Кайя - фото 1Полукресло Кайя - фото 2Полукресло Кайя - фото 3Полукресло Кайя - фото 4Полукресло Кайя - фото 5

Полукресло Кайя

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Тим
Кресло Тим
Следующий Полукресло Джеймс
Кресло Тим

Характеристики товара

Описание

Каркас: дерево

Высота: 98 см

Ширина: 58 см

Глубина: 60 см

Высота до сиденья: 45 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Габариты в миллиметрах

  • Высота:980
  • Ширина:580
  • Длина сидения:600
  • Высота до сидения:450
  • 980
  • 580
  • 600
  • 450

Популярные варианты обивки

Полукресло Кайя - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Полукресло Кайя - обивка в цвете 0909
Полукресло Кайя - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Полукресло Кайя - обивка в цвете LilacLilac
Полукресло Кайя - обивка в цвете WhiteWhite
Полукресло Кайя - обивка в цвете CreamCream
Полукресло Кайя - обивка в цвете 666666
Полукресло Кайя - обивка в цвете 0404
Полукресло Кайя - обивка в цвете ecruecru
Полукресло Кайя - обивка в цвете chocolatechocolate
Полукресло Кайя - обивка в цвете 1414
Полукресло Кайя - обивка в цвете 88
Полукресло Кайя - обивка в цвете 4141
Полукресло Кайя - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 19 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 6 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 16 шт.
Кресло Карнавал сиреневое + синееНастоящее фото товара Кресло Карнавал сиреневое + синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99047
12 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Карнавал сиреневое + синее

Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 10 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 6 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 33 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca Ferrari, произведённого компанией ChiedoCover
23 005
Оптовая цена
11

Стул с подлокотниками Bianca Ferrari

Настоящее фото товара Стол С-18 , произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
10

Стол С-18

Настоящее фото товара Стол С-16 Vip, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
5

Стол С-16 Vip

Настоящее фото товара Стол балконный СБ-03, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
13

Стол балконный СБ-03

Настоящее фото товара Стол балконный СБ-02, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
6

Стол балконный СБ-02

Настоящее фото товара Стол балконный СБ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
8

Стол балконный СБ-01

Настоящее фото товара Диван Bari трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
Оптовая цена
9

Диван Bari трехместный

Настоящее фото товара Диван Cardello двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 090
Оптовая цена
5

Диван Cardello двухместный

Настоящее фото товара Диван Cardello трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 590
Оптовая цена
11

Диван Cardello трехместный

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 11 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден