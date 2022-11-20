Полукресло Линц

9 оценок

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Полукресло Линц

4.3
13 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Полукресло "Линц" яркий представитель эксклюзивной разработки, воплощающий в себе черты изысканного стиля и роскоши. Изящный изгиб спинки, элегантные и грациозные линии подлокотников, мягкое уютное сидение и спинка - все создает эргономичный, функциональный и при этом притягательный образ, который станет жемчужиной интерьера

Обивка: ткань
Материал: дерево
Ширина: 600 мм
Глубина: 620 мм
Высота: 1000 мм
Высота подлокотника: 680 мм


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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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