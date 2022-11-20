Полукресло "Линц" яркий представитель эксклюзивной разработки, воплощающий в себе черты изысканного стиля и роскоши. Изящный изгиб спинки, элегантные и грациозные линии подлокотников, мягкое уютное сидение и спинка - все создает эргономичный, функциональный и при этом притягательный образ, который станет жемчужиной интерьера
Обивка: ткань
Материал: дерево
Ширина: 600 мм
Глубина: 620 мм
Высота: 1000 мм
Высота подлокотника: 680 мм
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