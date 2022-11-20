Фотография Полукресло Лофт, малиновая кислота от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
-64%Новинка

Полукресло Лофт, малиновая кислота

4.1
Оптовая цена
от 6 990 ₽19 170 ₽
При покупке от 6 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Полукресло Лофт, малиновая кислота
Полукресло Лофт, малиновая кислота
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Полукресло Лофт, малиновая кислота

4.1
6990 ₽19170 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина730 мм
  • Цветрозовый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость14143535Джинсовый синийДжинсовый синий0909221/08 мальборо221/08 мальбороLilacLilacMontana 273Montana 273WhiteWhiteCreamCream84846666660404ecruecruchocolatechocolate14148841412626100100
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