Полукресло "Монреал" выполнено классическом стиле, имеет сложный силуэт и резьбу. Станет прекрасным украшением домашнего и делового интерьера.
В стандартной комплектации:
Ширина : 590 мм; Глубина: 580 мм; Высота: 1030 мм; Вес: 7,4 кг;
Крашение: тонировка + полуматовый лак;
Обивка: ткань однотонная (рогожка/микрофибра/жаккард)+ тесьма стандарт
Наполнитель: многослойный блок ППУ .
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