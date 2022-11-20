Полукресло Орлеан

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Полукресло Орлеан

4.2
12 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Полубарное полукресло Версаль
Полубарное полукресло Версаль
Следующий Полукресло Монреал
Полукресло Монреал

Характеристики товара

Описание

Полукресло "Орлеан" с удобными подлокотниками и резной спинкой станет чудесным дополнением интерьера в классическом стиле.

Обивка: ткань
Материал: дерево
Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 1040 мм
Высота подлокотника: 680мм
Вес: 7,5 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синийНастоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 560
Оптовая цена
9

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
16

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
2 860
Оптовая цена
7

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром

Настоящее фото товара Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 100
Оптовая цена
8

Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
4 650
Оптовая цена
80Хит

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 350
Оптовая цена
9

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепонеНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
3 850
Оптовая цена
14

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
4 550
Оптовая цена
13

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

Стул Eames КрасныйНастоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69011
2 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БирюзовыйНастоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69011
2 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Бирюзовый

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками оптом

Настоящее фото товара Полукресло Франко, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Полукресло Франко

Настоящее фото товара Полукресло Берн, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
9

Полукресло Берн

Настоящее фото товара Полукресло Линц, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена
9

Полукресло Линц

Настоящее фото товара Полукресло Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена
14

Полукресло Медальон

Настоящее фото товара Полукресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
16

Полукресло Монако

Настоящее фото товара Полукресло Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
15

Полукресло Версаль

Настоящее фото товара Барный стул Итальяно, произведённого компанией ChiedoCover
от60 290
Оптовая цена
13

Барный стул Итальяно

Настоящее фото товара Стул обеденный Венеция с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена
8

Стул обеденный Венеция с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 0909
3 390 ₽Оптовая цена
13

Стул-кресло Самба, черный

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 0909
3 390 ₽Оптовая цена
12

Стул-кресло Самба, зеленый