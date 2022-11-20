Полукресло "Орлеан" с удобными подлокотниками и резной спинкой станет чудесным дополнением интерьера в классическом стиле.
Обивка: ткань
Материал: дерево
Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 1040 мм
Высота подлокотника: 680мм
Вес: 7,5 кг
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