Полукресло Ostin, светлый орех

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, коричневый

Полукресло Ostin, светлый орех — выполненные заказы

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