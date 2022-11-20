Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина525 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, коричневый
Стул Chilli антрацит/ белый каркас
Стул Chilli пепел розы/ белый каркас
Стул Chilli террариумный мох/ белый каркас
Стул Chilli пудровый синий/ белый каркас
Стул Chilli коричневый винтаж
Стул Chilli, серая сталь
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest