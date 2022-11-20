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Полукресло Ostin, жаккард Neofytos Лофт 07, светлый орех - фото 1Полукресло Ostin, жаккард Neofytos Лофт 07, светлый орех - фото 2Полукресло Ostin, жаккард Neofytos Лофт 07, светлый орех - фото 3Полукресло Ostin, жаккард Neofytos Лофт 07, светлый орех - фото 4Полукресло Ostin, жаккард Neofytos Лофт 07, светлый орех - фото 5Полукресло Ostin, жаккард Neofytos Лофт 07, светлый орех - фото 6

Полукресло Ostin, жаккард Neofytos Лофт 07, светлый орех

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Характеристики товара

Описание

  • Обивка – жаккард "Neofitos лофт 07"
  • Цвет каркаса – дерево, морилка "светлый орех"

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина710 мм
  • Вес6,6 кг

Полукресло Ostin, жаккард Neofytos Лофт 07, светлый орех — выполненные заказы

Фотография товара Полукресло Ostin, обивка зелёная, каркас из бука от компании ChiedoCover.Полукресло Ostin, обивка зелёная, каркас из букаФотография товара Полукресло Ostin, шенилл, каркас бук, морилка от компании ChiedoCover.Полукресло Ostin, шенилл, каркас бук, морилка Фотография товара Полукресло Ostin, микрошенилл Runa Lime, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Полукресло Ostin, микрошенилл Runa Lime, морилка старинный орехФотография товара Стул Ostin, экокожа серая BSC Mauri, каркас бук, морилка белая от компании ChiedoCover.Стул Ostin, экокожа серая BSC Mauri, каркас бук, морилка белая
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