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Полукресло пластиковое Alice, хром, лен - фото 1Полукресло пластиковое Alice, хром, лен - фото 2

Полукресло пластиковое Alice, хром, лен

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Характеристики товара

Описание

Пластиковое кресло Alice от дизайнеров Arter & Citton с каркасом Ø16 мм и с корпусом из перерабатываемого технополимера различных цветов. Данная модель подходит для использования во внутреннем интерьере кафе, баров, ресторанов.

Количество в упаковке 2 шт
Вес брутто 13,2 кг
Размер упаковки 590х590х920 мм

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Популярные варианты обивки

Полукресло пластиковое Alice, хром, лен - обивка в цвете КраснаяКрасная
Полукресло пластиковое Alice, хром, лен - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Полукресло пластиковое Alice, хром, лен - обивка в цвете БежевыйБежевый
Полукресло пластиковое Alice, хром, лен - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Полукресло пластиковое Alice, хром, лен - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Полукресло пластиковое Alice, хром, лен - обивка в цвете WhiteWhite
Полукресло пластиковое Alice, хром, лен - обивка в цвете 1818
Полукресло пластиковое Alice, хром, лен - обивка в цвете blackblack
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