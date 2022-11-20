Характеристики товара
Описание
Пластиковое кресло Alice от дизайнеров Arter & Citton с каркасом Ø16 мм и с корпусом из перерабатываемого технополимера различных цветов. Данная модель подходит для использования во внутреннем интерьере кафе, баров, ресторанов.
Количество в упаковке 2 шт
Вес брутто 13,2 кг
Размер упаковки 590х590х920 мм
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина580 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияИталия