Характеристики товара
Описание
Длина - 640 мм
Глубина - 700 мм
Высота - 970 мм
Вес: 18 кг
Производство Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина - 640 мм
Глубина - 700 мм
Высота - 970 мм
Вес: 18 кг
Производство Россия
Стул Гранд, розовый вельвет
Кресло Kiks текстилен
Кресло - качалка Kiks
Кресло садовое G523
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Стул Дейзи розовый
Стул Дейзи мятный
Стул полубарный Дейзи зеленый
Стул полубарный Дейзи коричневый
Стул Мелисса серо-голубой
Стул Мелисса мятный
Стул Пенелопа серый + розовый
Стул Пенелопа зеленый + коричневый
Стул Пенелопа синий + желтый