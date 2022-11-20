Полукресло Sharm

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Характеристики товара

Описание

Длина - 640 мм

Глубина - 700 мм

Высота - 970 мм

Вес: 18 кг

Производство Россия

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Дуб СономаДуб Сонома
Линум ВенгеЛинум Венге
ПикарПикар
Ясень ШимоЯсень Шимо

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