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Портленд Диван-кровать угловой серый правый угол - фото 1Портленд Диван-кровать угловой серый правый угол - фото 2Портленд Диван-кровать угловой серый правый угол - фото 3Портленд Диван-кровать угловой серый правый угол - фото 4

Портленд Диван-кровать угловой серый правый угол

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Портленд Диван-кровать прямой серый левый угол

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Диван «Портленд» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая цветовая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера. Декоративные подушки в комплект не входят.

Механизм «Еврокнижка»

Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации

Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене

В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1760 мм
  • Длина2640 мм
  • Материалмикровелюр
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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