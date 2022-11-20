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Портленд Кресло тканевое молочное - фото 1Портленд Кресло тканевое молочное - фото 2Портленд Кресло тканевое молочное - фото 3Портленд Кресло тканевое молочное - фото 4

Портленд Кресло тканевое молочное

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Характеристики товара

Описание

Кресло «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Кресло «Портленд» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая цветовая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера. Декоративные подушки в комплект не входят.

Механизм «Еврокнижка»

Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации

Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене

В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1280 мм
  • Длина1310 мм
  • Материалмикровелюр
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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