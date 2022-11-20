Товар в корзине. Перейти
Портленд Кресло тканевое темно-бежевое - фото 1Портленд Кресло тканевое темно-бежевое - фото 2Портленд Кресло тканевое темно-бежевое - фото 3Портленд Кресло тканевое темно-бежевое - фото 4

Портленд Кресло тканевое темно-бежевое

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Портленд Кресло тканевое молочное
Портленд Кресло тканевое молочное
Следующий Кресло кровать Аурига
Портленд Кресло тканевое молочное

Характеристики товара

Описание

Кресло «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Кресло «Портленд» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая цветовая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера. Декоративные подушки в комплект не входят.

Механизм «Еврокнижка»

Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации

Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене

В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1280 мм
  • Длина1310 мм
  • Длина спального места1670 мм
  • Ширина спального места1000 мм
  • Материалмикровелюр
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
Другие товары из разделакресла кровати
Кресло кровать УльтраНастоящее фото товара Кресло кровать Ультра, произведённого компанией ChiedoCover
29 700
Оптовая цена
10

Кресло кровать Ультра

Кресло кровать ДуэтНастоящее фото товара Кресло кровать Дуэт, произведённого компанией ChiedoCover
22 900
Оптовая цена
7

Кресло кровать Дуэт

С этим товаром покупают
Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Чехол для стола 03

Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол для стола 11

Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол для стола 18

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
10

Чехол для стола 03, темно-синий

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
9

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синийНастоящее фото товара Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий

Чехол для стола 23, свадебный, кораллНастоящее фото товара Чехол для стола 23, свадебный, коралл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
12

Чехол для стола 23, свадебный, коралл