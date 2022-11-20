Потолочная елка с гирляндой Ньюарк заснеженная 1 м, 50 теплых белых LED ламп, на батарейках, ПВХ

12 оценок

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Потолочная елка с гирляндой Ньюарк заснеженная 1 м, 50 теплых белых LED ламп, на батарейках, ПВХ

4.5
6 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Для ценителей необычного праздничного декора дизайнеры бельгийского бренда A Perfect Christmas создали новогодние украшения, способные придать любому интерьеру непревзойдённый и стильный вид. Подвесная елка с огоньками и ветвями, покрытыми искусственным снегом, - отличное тому подтверждение. В отличие от классических напольных хвойных деревьев, висящая елка Ньюарк с уже распределенной по ветвям гирляндой крепится к потолку и "смотрит вниз" - это нестандартное и свежее решение в новогоднем дизайне. Перевернутая елка будет эффектно смотреться не только в декоре ресторанов, магазинов и торговых центров, но и в оформлении праздничного убранства загородного дома. С этой уникальной лесной гостьей пространство наполнится атмосферой долгожданного зимнего торжества и преобразится в ожидании удивительных новогодних чудес

Характеристики:

Высота: 100 см.
Диаметр верхнего широкого яруса: 56 см.
Количество веток: 169 шт.
Тип хвои: ПВХ.
Цвет хвои: зеленый.
Подсветка: 50 теплых белых LED ламп.
Работает от батареек.
Декор: искусственный снег.
Елка крепится на потолок.
Тип крепления: петля из серебристой проволоки.
Вес: 2.75 кг
Длина упаковки: 0.28 м.
Ширина упаковки: 0.28 м.
Высота упаковки: 0.98 м.
Объем упаковки: 0.0746 м3

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Вес2.75 кг

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