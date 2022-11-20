Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Диаметр900 мм
- Материалметалл
- Количество ламп18
- Мощность360 Вт
- ЦокольG4
- Цветбелый
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
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Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
Настольная лампа MOUSE SITTING белая