Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Диаметр750 мм
- Материалметалл
- Количество ламп12
- Мощность240 Вт
- ЦокольG4
- Цветчерный
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Светильник Ideal Lux Deda
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Подвесной светильник Буги
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Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
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Бра V6043-1W Scrumbel
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Бра Croco, латунь
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
Настольная лампа MOUSE SITTING белая