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Потолочный светильник Cigno Collo, золотой, 18 светильников - фото 1

Потолочный светильник Cigno Collo, золотой, 18 светильников

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп18
  • Мощность360 Вт
  • ЦокольG4
  • Цветзолотой

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