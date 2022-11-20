Характеристики товара
Описание
Вес и габариты упаковки
Длина (мм) 70
Высота (мм) 140
Ширина (мм) 90
Вес (грамм) 386
Прочие
Тип cветильника Спот поворотный
Мощность общая, Вт 7
Размещение Потолочное/Настенное
Высота, мм 135
Диаметр, мм 70
Тип крепления Планка
Для любого потолка, в т.ч.натяжного
Форма светильника Круглый
Степень защиты IP IP20
Вариант крепления Потолочное/Настенное
Направленный свет Да
Поворотные Да
Рассеиватель Оптический полимер
Встроенные светодиоды Да
Световой поток, Lm 560
Цветовая температура, К 3000
Арматура - Материал Металл
Арматура - Цвет Белый
Арматура - Поверхность Матовая
Виды ламп Встроенные светодиоды