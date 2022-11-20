Минимальная высота: 250 мм
Количество ламп: 20
Тип цоколя: G9
Мощность ламп: 28 W
Диаметр: 750 мм
Высота абажура: 95 мм
Диаметр абажура: 100 мм
Тип крепления абажура: на патрон
Высота потолочной чаши: 25 мм
Диаметр потолочной чаши: 150 мм
Степень защиты: IP20
Стул Амьен серый велюр
Комплект Лофт Штутгард
Стул Лофт Круз барный
Стул Лофт Брюгге барный
Стул Лофт Брюгге
Стул Лофт Грац барный
Комплект Лофт стульев Кемптен
Стул Лофт Филлах
Стул Лофт Удине
Стул Лофт Эрфурт
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2
Подвесной светильник Weave №1
Подвесной светильник Weave №2
Подвесной светильник Weave №3