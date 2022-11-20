Потолочный светильник Dallas №1

10 оценок

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Потолочный светильник Dallas №1

4.1
36 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Минимальная высота: 250 мм

Количество ламп: 20

Тип цоколя: G9

Мощность ламп: 28 W

Диаметр: 750 мм

Высота абажура: 95 мм

Диаметр абажура: 100 мм

Тип крепления абажура: на патрон

Высота потолочной чаши: 25 мм

Диаметр потолочной чаши: 150 мм

Степень защиты: IP20


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