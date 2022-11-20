Минимальная высота: 250 мм
Количество ламп: 10
Тип цоколя: E14
Мощность ламп: 60 W
Ширина: 600 мм
Длина: 600 мм
Высота потолочной чаши: 20 мм
Диаметр потолочной чаши: 600 мм
Степень защиты: IP20
Стул Изо Net
Стул Изо PL
Стул Квета
Стул Марс
Стул Мартель
Стул Самба, бежевый, каркас хром
Кресло Самба G
Стул Самба М
Стул Самба с пюпитром
Стул Сильвия
Потолочный светильник Manfred №1
Потолочный светильник Manfred №2
Потолочный светильник Dallas №1
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1