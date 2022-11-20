Потолочный светильник Dune №1

13 оценок

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Потолочный светильник Dune №1

4.6
40 790 ₽
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Потолочный светильник Solen №2
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Потолочный светильник Solen №2

Характеристики товара

Описание

Минимальная высота: 250 мм

Количество ламп: 10

Тип цоколя: E14

Мощность ламп: 60 W

Ширина: 600 мм

Длина: 600 мм

Высота потолочной чаши: 20 мм

Диаметр потолочной чаши: 600 мм

Степень защиты: IP20


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