Потолочный светильник Dune №2

12 оценок

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Потолочный светильник Dune №2

4.1
28 790 ₽
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Потолочный светильник Dune №1
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Потолочный светильник Dune №1

Характеристики товара

Описание

Минимальная высота: 250 мм

Количество ламп: 6

Тип цоколя: E14

Мощность ламп: 60 W

Ширина: 450 мм

Длина: 450 мм

Высота потолочной чаши: 20 мм

Диаметр потолочной чаши: 450 мм

Степень защиты: IP20


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