Минимальная высота: 250 мм
Количество ламп: 6
Тип цоколя: E14
Мощность ламп: 60 W
Ширина: 450 мм
Длина: 450 мм
Высота потолочной чаши: 20 мм
Диаметр потолочной чаши: 450 мм
Степень защиты: IP20
Стул София
Стул Стандарт
Стул Стандарт +
Стул Тренд
Стул Хит Детский
Стул Тренд NET
Стул Тренд WD
Стул Тренд CT
Стул Троя, светло-коричневый
Кресло CH-330M без подлокотников, голубой вельвет
Потолочный светильник Manfred №2
Потолочный светильник Dallas №1
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2