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Потолочный светильник Лаймей, белый - фото 1

Потолочный светильник Лаймей, белый

8 оценок
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Потолочный светильник Лаймей, темный
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Потолочный светильник Лаймей, темный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Диаметр700 мм
  • Материалметалл
  • Мощность240 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветбелый

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