Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Диаметр700 мм
- Материалметалл
- Мощность240 Вт
- ЦокольG9
- Цветчерный
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