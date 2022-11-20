Товар в корзине. Перейти
Потолочный светильник Лаймей, темный - фото 1

Потолочный светильник Лаймей, темный

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Потолочный светильник Лаймей
Потолочный светильник Лаймей
Следующий Потолочный светильник Лаймей, белый
Потолочный светильник Лаймей

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Диаметр700 мм
  • Материалметалл
  • Мощность240 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Бра Настенный Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Элиза

Настоящее фото товара Бра Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Бра Максвелл

Настоящее фото товара Бра Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
8

Бра Спенсер

Настоящее фото товара Бра Настенный Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
13

Бра Настенный Дижон Light

Бра CLНастоящее фото товара Бра CL, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
14

Бра CL

Настоящее фото товара Бра Настенный Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный Бонна

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Бра Настенный светодиодный Декарт-6

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс

Настоящее фото товара Бра Настенный Краков, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
9

Бра Настенный Краков

С этим товаром покупают
Стол Бруклин 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от20 49051
40 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Бруклин 55 x 55 золото

В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Стол Stump, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
10

Стол Stump

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99051
59 990 ₽Оптовая цена
12

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото

В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
14

Стол Монмут

Стол обеденный KhalidaНастоящее фото товара Стол обеденный Khalida, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99049
34 990 ₽
7

Стол обеденный Khalida

Настоящее фото товара Слэб Волга, произведённого компанией ChiedoCover
от48 650
11

Слэб Волга

Стол Лофт 38 мм, 140x90x76Настоящее фото товара Стол Лофт 38 мм, 140x90x76, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
7

Стол Лофт 38 мм, 140x90x76

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден