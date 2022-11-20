Потолочный светильник Manfred №1

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Потолочный светильник Manfred №1

4.5
52 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Встраиваемый светильник Gyps Classic №3
Встраиваемый светильник Gyps Classic №3
Следующий Потолочный светильник Manfred №2
Встраиваемый светильник Gyps Classic №3

Характеристики товара

Описание

Минимальная высота: 610 мм

Количество ламп: 10

Тип цоколя: E14

Мощность ламп: 60 W

Диаметр: 600 мм

Высота абажура: 110 мм

Диаметр абажура: 600 мм

Тип крепления абажура: на патрон

Высота потолочной чаши: 25 мм

Диаметр потолочной чаши: 500 мм

Степень защиты: IP20


Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Элис полубарный мятныйНастоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49041
25 990 ₽Оптовая цена
124Хит

Стул Элис полубарный мятный

В наличии 55 шт.
Стул Элис полубарный темно-синийНастоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Элис полубарный темно-синий

В наличии 45 шт.
Стул Дейзи розовыйНастоящее фото товара Стул Дейзи розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Дейзи розовый

В наличии 56 шт.
Стул Дейзи мятныйНастоящее фото товара Стул Дейзи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 9909
24 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Дейзи мятный

В наличии 33 шт.
Стул полубарный Дейзи зеленыйНастоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 9907
29 990 ₽Оптовая цена
12

Стул полубарный Дейзи зеленый

В наличии 2 шт.
Стул полубарный Дейзи коричневыйНастоящее фото товара Стул полубарный Дейзи коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
14

Стул полубарный Дейзи коричневый

Стул Мелисса серо-голубойНастоящее фото товара Стул Мелисса серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
14

Стул Мелисса серо-голубой

Стул Мелисса мятныйНастоящее фото товара Стул Мелисса мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
12

Стул Мелисса мятный

Стул Пенелопа серый + розовыйНастоящее фото товара Стул Пенелопа серый + розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99013
24 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Пенелопа серый + розовый

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №1, произведённого компанией ChiedoCover
78 790
Оптовая цена
9

Подвесной светильник Puntes №1

Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №3, произведённого компанией ChiedoCover
51 590
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Puntes №3

Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №4, произведённого компанией ChiedoCover
51 590
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Puntes №4

Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №6, произведённого компанией ChiedoCover
37 190
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Puntes №6

Настоящее фото товара Подвесной светильник Frontera №1, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Frontera №1

Настоящее фото товара Подвесной светильник Frontera №2, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена
15

Подвесной светильник Frontera №2

Настоящее фото товара Подвесной светильник Weave №1, произведённого компанией ChiedoCover
70 790
Оптовая цена
15

Подвесной светильник Weave №1

Настоящее фото товара Подвесной светильник Weave №3, произведённого компанией ChiedoCover
32 390
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Weave №3

Настоящее фото товара Подвесной светильник Uva №1, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Uva №1

Настоящее фото товара Подвесной светильник Uva №2, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена
13

Подвесной светильник Uva №2