Минимальная высота: 610 мм
Количество ламп: 10
Тип цоколя: E14
Мощность ламп: 60 W
Диаметр: 600 мм
Высота абажура: 110 мм
Диаметр абажура: 600 мм
Тип крепления абажура: на патрон
Высота потолочной чаши: 25 мм
Диаметр потолочной чаши: 500 мм
Степень защиты: IP20
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул Дейзи розовый
Стул Дейзи мятный
Стул полубарный Дейзи зеленый
Стул полубарный Дейзи коричневый
Стул Мелисса серо-голубой
Стул Мелисса мятный
Стул Пенелопа серый + розовый
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2
Подвесной светильник Weave №1
Подвесной светильник Weave №3
Подвесной светильник Uva №1
Подвесной светильник Uva №2