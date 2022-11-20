Потолочный светильник Manfred №2

11 оценок

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Потолочный светильник Manfred №2

4.3
34 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Потолочный светильник Manfred №1
Потолочный светильник Manfred №1
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Потолочный светильник Manfred №1

Характеристики товара

Описание

Минимальная высота: 610 мм

Количество ламп: 6

Тип цоколя: E14

Мощность ламп: 60 W

Диаметр: 450 мм

Высота абажура: 110 мм

Диаметр абажура: 450 мм

Тип крепления абажура: на патрон

Высота потолочной чаши: 25 мм

Диаметр потолочной чаши: 350 мм

Степень защиты: IP20


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