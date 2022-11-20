Минимальная высота: 610 мм
Количество ламп: 6
Тип цоколя: E14
Мощность ламп: 60 W
Диаметр: 450 мм
Высота абажура: 110 мм
Диаметр абажура: 450 мм
Тип крепления абажура: на патрон
Высота потолочной чаши: 25 мм
Диаметр потолочной чаши: 350 мм
Степень защиты: IP20
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra черный
Торшер Nevada черный
Торшер Nevada красный
Торшер Nevada белый
Торшер Beira
Торшер Alicante
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2
Подвесной светильник Weave №1
Подвесной светильник Weave №3
Подвесной светильник Uva №1
Подвесной светильник Uva №2
Подвесной светильник Uva №3