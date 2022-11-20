Потолочный светильник Solen №1

13 оценок

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Потолочный светильник Solen №1

4.1
22 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Бра Idea Lux Minimal White
Бра Idea Lux Minimal White
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Бра Idea Lux Minimal White

Характеристики товара

Описание

Минимальная высота: 600 мм

Мощность ламп: 13 W

Диаметр: 400 мм

Высота абажура: 210 мм

Диаметр абажура: 400 мм

Высота потолочной чаши: 40 мм

Диаметр потолочной чаши: 150 мм

Степень защиты: IP20

Световой поток: 450 lm

Цветовая температура: 3000 К


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