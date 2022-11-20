Минимальная высота: 600 мм
Мощность ламп: 13 W
Диаметр: 400 мм
Высота абажура: 210 мм
Диаметр абажура: 400 мм
Высота потолочной чаши: 40 мм
Диаметр потолочной чаши: 150 мм
Степень защиты: IP20
Световой поток: 450 lm
Цветовая температура: 3000 К
Кресло Черри
Кресло Эуро
Кресло Атлант PL-1
Кресло Бета
Кресло Гелиос
Кресло Ева NET
Кресло Ева M
Кресло Ева P
Кресло Орман
Кресло Рисмер
Потолочный светильник Dune №1
Потолочный светильник Dune №2
Потолочный светильник Manfred №1
Потолочный светильник Manfred №2
Потолочный светильник Dallas №1
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5