Потолочный светильник Solen №2

5 оценок

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Потолочный светильник Solen №2

4.9
21 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Потолочный светильник Solen №1
Потолочный светильник Solen №1
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Потолочный светильник Solen №1

Характеристики товара

Описание

Минимальная высота: 190 мм

Мощность ламп: 13 W

Диаметр: 400 мм

Высота абажура: 210 мм

Диаметр абажура: 400 мм

Высота потолочной чаши: 23 мм

Диаметр потолочной чаши: 190 мм

Степень защиты: IP20

Световой поток: 700 lm

Цветовая температура: 3000 К


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