Минимальная высота: 190 мм
Мощность ламп: 13 W
Диаметр: 400 мм
Высота абажура: 210 мм
Диаметр абажура: 400 мм
Высота потолочной чаши: 23 мм
Диаметр потолочной чаши: 190 мм
Степень защиты: IP20
Световой поток: 700 lm
Цветовая температура: 3000 К
Кресло Свинг
Кресло Сигма
Кресло Стинг
Кресло Чери Биг
Кресло Чери В
Кресло Честермэн
Стул Боско
Стул Джуна
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Потолочный светильник Dune №2
Потолочный светильник Manfred №1
Потолочный светильник Manfred №2
Потолочный светильник Dallas №1
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6