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Потолочный светильник Стандертон, 8 ламп - фото 1

Потолочный светильник Стандертон, 8 ламп

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина670 мм
  • Длина790 мм
  • Материалметалл
  • Мощность320 Вт
  • ЦокольE14
  • Цветзолотой

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