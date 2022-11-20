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Поворотная платформа 40 см белая - фото 1Поворотная платформа 40 см белая - фото 2

Поворотная платформа 40 см белая

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Поворотная платформа 40 см флитвуд

Характеристики товара

Описание

Диаметр поворотного круга: 40 см

Высота: 3 см

Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм

Нагрузка: до 30 кг

Вес: 3 кг

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