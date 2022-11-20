Характеристики товара
Описание
Диаметр поворотного круга: 40 см
Высота: 3 см
Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм
Нагрузка: до 30 кг
Вес: 3 кг
Диаметр поворотного круга: 40 см
Высота: 3 см
Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм
Нагрузка: до 30 кг
Вес: 3 кг
Декор на стул 01
Декор на стул 02
Декор на стул 03
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Встраиваемый светильник Lightstar White
Настольная лампа Lightstars Manti
Стул Пиза МРД
Стул Мебаши, пластик зеленый
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