Характеристики товара
Описание
Диаметр поворотного круга: 60 см
Высота: 3 см
Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм
Нагрузка: до 50 кг
Вес: 4 кг
Диаметр поворотного круга: 60 см
Высота: 3 см
Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм
Нагрузка: до 50 кг
Вес: 4 кг
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Чехол для стола 17
Чехол для стола 19
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Пуф для холла Анжелика, треугольный
Пуф для холла Елена, квадратный
Стул Мадрид барный HPL
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди