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Поворотная платформа 60 см флитвуд - фото 1Поворотная платформа 60 см флитвуд - фото 2Поворотная платформа 60 см флитвуд - фото 3

Поворотная платформа 60 см флитвуд

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Поворотная платформа 40 см белая

Характеристики товара

Описание

Диаметр поворотного круга: 60 см

Высота: 3 см

Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм

Нагрузка: до 50 кг

Вес: 4 кг

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Выполненные заказы

Поворотная платформа для блюд Флитвуд
Поворотная платформа для блюд Флитвуд
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