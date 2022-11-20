Характеристики товара
Описание
Диаметр поворотного круга: 60 см
Высота: 3 см
Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм
Нагрузка: до 50 кг
Вес: 4 кг
Диаметр поворотного круга: 60 см
Высота: 3 см
Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм
Нагрузка: до 50 кг
Вес: 4 кг
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